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Шоу-бизнес
"Все очень плохо": ребенку Стаса Костюшкина потребовалась медицинская помощь

"Все очень плохо": ребенку Стаса Костюшкина потребовалась медицинская помощь

Артист раскрыл подробности лечения отпрыска.
прочитано 874 раза

Певец Стас Костюшкин – многодетный папа. Первенец Мартин появился во втором браке знаменитости с танцовщицей из Магадана Ольгой. 11 июля старший ребенок вокалистка отпраздновал 18-летие. Сыновей Богдана и Мирона артисту подарила третья супруга – чемпионка по акробатике Юлия. Младшим детям Стаса 14 и шесть лет.

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Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

В личном микроблоге Костюшкин рассказал, что одному из его наследников потребовалась помощь стоматолога. Ребенку пришлось вырвать зуб.

Стас показал фрагмент переписки с доктором, которому доверили удаление. Медик интересовался тем, как ребенок пережил ночь после процедуры и анестезии.

Стас Костюшкин отвечал стоматологу с юмором. "Все очень плохо. За вырванный зуб зубная фея принесла всего тысячу рублей, а скин в игре стоит 1500… Как жить теперь?" — написал доктору вокалист, а затем, уже серьезно, добавил, что мальчик чувствует себя отлично.

В подписи к публикации Костюшкин отметил, что остался доволен работой медика. "Как приятно, когда врачи не забывают о своих маленьких пациентах, но жизнь все равно боль", – заметил певец.

В комментариях к посту подписчики предположили, что подобным сообщением Стас, скорее всего, довел медика до обморока. Также фанаты артиста жаловались на дороговизну стоматологических процедур.

"А с меня зубная фея содрала 8000 рублей за вырванный зуб", "Наша фея по соточке кладет... больше не тянет... детей много, зубов еще больше, не успевает бабло нафеячивать😆 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "После фразы "все очень плохо" ...доктор потерял сознание 🤣", – отмечали поклонники Стаса Костюшкина.

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Стас Костюшкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 31 июля 2021, 13:24 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость124748
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стоматолог ,наверно, бабло отваленное за выдранный зуб отрабатывает. А в шоу-бизнесе,костюшкин,хоть и не велика птица,но деньги своё дело делают.
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