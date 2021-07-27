Стас Костюшкин объявил о беременности

Певец известен не только своим творчеством, но и прекрасным чувством юмора. Она разместила в своем инстаграм-аккаунте фото со звездными друзьями.
На нем видно, как компания отдыхает на природе. Судя по всему, Стас костюшкин позировал после плотного обеда – во всяком случае об этом говорит его выпирающий живот.
"Боже, я тут как на седьмом месяце беременности", – пошутил исполнитель. Фолловеры принялись горячо обсуждать снимок и юмор звезды. Они отметили, что у певца на фото "беременное" выражение лица. Подписчики сошлись во мнении, что кадр получился очень позитивным, а подпись к нему – еще лучше.
Отметим, Стас Костюшкин женат на своей возлюбленной Юлии Клоковой. Они познакомились, когда красивая блондинка пришла танцовщицей в коллектив группы "Чай вдвоем". Девушке сразу же пришелся по душе один из солистов – Стас Костюшкин. Артисту тоже понравилась Юлия. Однако он на тот момент был женат на Ольге. Пара растила общего сына Мартина. Позже супруге развелись, и исполнитель женился на Клоковой.
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