Имя другое: Нюша передумала называть трехлетнюю дочь Симбой

Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши – прим. ред.) родила в 2018 году дочь, которую назвали так же, как и героя диснеевского мультфильма – Симба. Прада, по сценарию лев был мальчиком, а у певицы родилась дочь. Поклонники скептически отнеслись к такому имени для девочки, но со временем все пришли к выводу, что это даже оригинально, да и вообще имя это не главное, лишь бы человек был счастлив.
Из-за обилия сплетен вокруг своей семьи Нюша редко стала рассказывать о личном и редко говорила о дочери и муже в интервью. На днях она отступила от этого правила и раскрыла один секрет. Оказывается, ее дочь не зовут Симбой.
Как рассказала певица Нюша в эфире ютуб-шоу "Lovecast" Саши Спилберг, девочку зовут Серафима-Симба. Так ее имя значится и в документах. То есть первое имя у нее совсем другое. Поклонники были обескуражены такой новостью.
Также Нюша призналась, что не могла забеременеть целый год. Семья мечтала о дочери, но когда пара узнала о проблемах со здоровьем, им было уже все равно – лишь родился ребенок, а какого он будет пола – не важно.
Напомним, Нюша начала встречаться с Игорем Сивовым, когда он был ее женат на другой. Их роман сопровождался громким скандалом, ведь у любовника певицы была жена и двое малолетних детей.
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