Нюша заговорила о проблемах с беременностью: По врачебным показаниям

Певица Нюша стала гостьей подкаста популярного ютуб-блогера Саши Спилберг.

В беседе артистка рассказала, что всегда мечтала о дочери, правда, когда забеременела, ей стало абсолютно все равно на пол будущего малыша. Как оказалось, у звезды были проблемы с зачатием, и она долгое время мечтала увидеть две полоски. "По врачебным показаниям довольно длительный период – около года. Когда это произошло, я была так благодарна", – отметила Нюша.

По словам артистки, она наслаждается воспитанием дочери. Звезда пока не планирует снова становиться мамой. "Я за качество, а не за количество", – добавила певица. Знаменитость считает, что с ее графиком жизни сложно будет найти достаточно времени для осознанного воспитания двоих или троих малышей. "Пока не загадываю, нахожусь в спокойном доверии. Ребенок счастлив, когда родители счастливы", – уверена Нюша.

В беседе с блогером певица рассказала, как на самом деле зовут ее дочь. Артистка долгое время скрывала от общественности имя наследницы, а потом сообщила, что девочка является Симбой. Как оказалось, на самом деле у малышки еще более необычное имя. "Серафима-Симба, прям двойное, через дефис", – призналась Нюша.

По словам звезды, она спокойно относится к тому, что многие поклонники и коллеги не понимают странного имени дочери. Как отметила артистка, главное, что им с мужем все нравится.