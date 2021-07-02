А как же дети? Барановская подвергла себя смертельной опасности

Российская телеведущая Юлия Барановская проводит время в Сочи. Она побывала на курорте Красная поляна и решилась на экстремальное развлечение.
В своем "Инстаграм" Барановская показала видео, от которого у поклонников захватывало дух. Телеведущая парила на качелях на высоте более двух тысяч метров над обрывом, при этом весело смеясь и комментируя происходящее. Многие с ужасом подумали – а как же дети? Ведь материнский инстинкт во сто крат усиливает инстинкт самосохранения, который, по всей видимости, у многодетной матери Юлии Барановской, напрочь отшибло.
Напомним, у Юлии Барановской трое детей о российского футболиста Андрея Аршавина. Со спортсменом она прожила девять лет. После расставания с Барановской Аршавин сошелся с Алисой Казьминой.
Но спустя несколько лет Казьмина отчасти повторила судьбу своей предшественницы. В браке с Аршавиным ей оказалось несладко. Теперь она уверена, что бывший муж сломал ее судьбу. Ведь Казьмина оказалась в гораздо более тяжелом положении, чем Юлия Барановская, которая из любовницы футболиста превратилась в настоящую звезду Первого канала.
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