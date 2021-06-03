Рассказавшего об изнасиловании Костюшкина увидели в обнимку с бородатым мужиком в разноцветных мехах

Переживший насилие Стас Костюшкин решил поддержать Лолиту в стремлении реабилитировать настоящий смысл радуги.

Несколько дней назад Лолита Милявская возмутилась тем, как в современном мире извратили истинный смысл семи цветов радуги – сочетания, которое она очень любила в детстве. Певица сняла себя в радужном купальнике и подчеркнула, что не боится обвинений в гей-пропаганде и даже готова считаться иконой ЛГБТ. Сегодня поддержать Лолиту решил Стас Костюшкин – он устроил настоящий флешмоб.

Певец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте собственное видео, на котором вслед за Лолитой запечатлен он сам вместе с шеф-поваром Константином Ивлевым. Бородатый ресторатор на видео облачен в радужный меховой костюм, напоминающий попугая. Колоритный вид мужчины вызвал бурную реакцию поклонников. Фолловеры похвалили Костюшкина и Ивлева за отличное чувство юмора, а также восхитились великолепной фигурой 57-летней Лолиты, которая предстала в купальнике с очень глубоким декольте.

В свете темы ЛГБТ фолловеры также вспомнили об истории с изнасилованием Стаса Костюшкина, которой исполнитель поделился ранее. В одном из интервью артист рассказал ужасную историю из собственного детства. В возрасте восьми лет он играл в футбол с друзьями, когда к ним пристали старшеклассники, один из которых заставил младших ребят открыть рот и сунул туда свой детородный орган.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Стас Костюшкин отреагировал на Ксению Собчак, которая посмеялась над его драматичной историей.