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Шоу-бизнес
Беременная Арзамасова встревожила фанатов: Слезы наворачиваются

Беременная Арзамасова встревожила фанатов: Слезы наворачиваются

Артистка Лиза Арзамасова опубликовала необычное видео. Пользователи Сети устроили шумиху.
прочитано 696 раз

Семейная жизнь Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха остается для россиян загадкой. Этой весной фигурист и актриса сообщили о скором пополнении в семье, но отчетов о развитии ребенка за этим не последовало. Поклонники ожидали, что будут следить за беременностью артистки в "Инстаграм", однако Лиза Арзамасова предпочла хранить молчание. В ее блоге не появилось трогательных фото с мужем и кадров с большим животом. Звезда "Папиных дочек" все чаще предстает перед камерой с таким видом, будто слезы вот-вот потекут из ее глаз.

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Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

На свежем ролике артистка поделилась информацией о том, что у нее усилился аппетит. В шутку она дала россиянам полезный совет: несколько пирогов с капустой можно есть одновременно. Однако чувство юмора артистки затмили эмоции, которые она излучала. Фанаты встревожились за состояние кумира.


Пользователи Сети отметили, что выглядит звезда отнюдь не счастливой. По их мнению, беременная знаменитость должна получать удовольствие во время еды, а не сдерживать накатившие слезы. "Почему всегда такое грустное лицо и голос?", "Глаза чего-то грустные, вы ведь кушаете!", "Вечные глаза побитой собаки", "Вы в кадре можете молчать. Ваши глаза говорят больше", — выразились комментаторы, оценившие ролик Лизы Арзамасовой.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Лиза Арзамасова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 июня 2021, 13:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех

комментарии

Ответить:

ТИНА
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Писать ,наверно больше не о чем Беременность как беременность -у одних протекает спокойою, у других с сильным токсикозом.из-за которого бедные женщины могут лежать почти все время У Лизы,.судя по всему .токсикоза большего нет, если она еще выходит на сцену У всех все по разномуНашли о чем писать
Гость778656
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Зачем такая шумиха по поводу беременности Арзамасовой??? -Ни она первая , ни она -последняя, все рожают и она родит...
Гость781691
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Дамочка эта ничем не примечательна ,кроме того,что стала женой Авербуха.
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