Беременная Арзамасова встревожила фанатов: Слезы наворачиваются

Артистка Лиза Арзамасова опубликовала необычное видео. Пользователи Сети устроили шумиху.

Семейная жизнь Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха остается для россиян загадкой. Этой весной фигурист и актриса сообщили о скором пополнении в семье, но отчетов о развитии ребенка за этим не последовало. Поклонники ожидали, что будут следить за беременностью артистки в "Инстаграм", однако Лиза Арзамасова предпочла хранить молчание. В ее блоге не появилось трогательных фото с мужем и кадров с большим животом. Звезда "Папиных дочек" все чаще предстает перед камерой с таким видом, будто слезы вот-вот потекут из ее глаз.

На свежем ролике артистка поделилась информацией о том, что у нее усилился аппетит. В шутку она дала россиянам полезный совет: несколько пирогов с капустой можно есть одновременно. Однако чувство юмора артистки затмили эмоции, которые она излучала. Фанаты встревожились за состояние кумира.

Пользователи Сети отметили, что выглядит звезда отнюдь не счастливой. По их мнению, беременная знаменитость должна получать удовольствие во время еды, а не сдерживать накатившие слезы. "Почему всегда такое грустное лицо и голос?", "Глаза чего-то грустные, вы ведь кушаете!", "Вечные глаза побитой собаки", "Вы в кадре можете молчать. Ваши глаза говорят больше", — выразились комментаторы, оценившие ролик Лизы Арзамасовой.

