Беременная Арзамасова заинтриговала поклонников странно изменившейся фигурой

На новом видео поклонники Елизаветы Арзамасовой потеряли ее прежде округлившийся живот.

Еще в апреле звезда сериала "Папины дочки" и ее супруг Илья Авербух объявили о том, что в скором времени они ждут прибавления в семье. С тех пор актриса предпочитает не распространяться о своей беременности и прятаться в объемных нарядах, поэтому поклонникам самим приходится гадать о сроке и пытаться разглядеть растущий живот на каждом новом снимке Елизаветы Арзамасовой.

Сегодня жена Авербуха опубликовала в своем инстаграм-аккаунте очень красивое и солнечное видео, которое вызвало новые сомнения фанатов. В ролике счастливая Арзамасова гуляет по ромашковому полю. Женщина одета в пышное платье, перехваченное на талии оригинальным поясом, который делает почти незаметным ее интересное положение. Некоторые фанаты прямо спросили, куда делся живот. Другие же отметили, что беременной женщине совсем не обязательно выставлять голое тело, как это делают многие звезды. Фанаты похвалили Лизу за скромность и отметили, что беременность ей очень к лицу.

В комментариях к постам актрисы некоторые знатоки утверждают, что Елизавета сейчас находится в третьем триместре беременности и уже в конце лета она подарит своему знаменитому супругу наследника. Сами будущие родители оставляют такие догадки без ответа.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Елизавета Арзамасова своим видом вызвала беспокойство поклонников.