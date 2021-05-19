Мокрая Нюша довела россиян до экстаза

В своем "Инстаграм" Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, представила список фильмов о развитии экокультуры и охране окружающей среды.
Она подкрепила публикацию свежим фото, на котором предстала в бассейне в ярком купальнике и с манящим взглядом. На одном из снимков Нюша глубоко выгнулась назад и запрокинула голову, показав соблазнительный изгиб спины. Судя по фото, хорошо заметно, что звезда находится в отличной форме.
"Сегодня для #экосреда моя личная подборка интересных художественных фильмов, в которых режиссеры предполагают, как могут развиваться "экологические" события на ближайшие 10-20 лет... Фильмы, которые заставляют задуматься", – написала заботливая Нюша.
Подписчики принялись наперебой делать комплименты певице, а о защите окружающей среды все позабыли. Ведь перед ними предстала роковая красотка, вся мокрая после купания в бассейне. Фанаты были в экстазе.
"Красавица!"; "Ню, фотки пожар"; "Ох, это ты, детка", – писали в исступлении фолловеры.
Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что Нюша осмелилась показать свое лицо без грамма макияжа и ретуши. Поклонники смогли убедиться, что артистка прекрасно выглядит и без фотошопа.
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