"Не то, что ты подумал": оказавшаяся в постели с девушкой Арзамасова оправдалась перед Авербухом

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова пошалили на публике. Фигурист и актриса приняли участие в спектакле-импровизации.

Накануне в музее-театре "Булгаковский дом" Елизавета Арзамасова играла в постановке "Через постель". Артистка показала зрителям свои "сновидения". Вместе с актрисой сериала "Папины дочки" на сцену вышли певец Родион Газманов, вокалистка Зара и фигурист Илья Авербух.

Фрагмент постановки был опубликован в Сети. В кадре Илья и Лиза стоят у кровати, в которой лежит девушка. Арзамасова хватает мужа за руку и уводит в сторонку. Актриса отмечает, что получилось неудобно и пытается объяснить, почему симпатичная брюнетка оказалась в ее постели. "Это вообще не то, что ты подумал!" – под хохот зала произносит Лиза.

Напомним, звезда сериала "Папины дочки" в положении. Беременность актрисе уже сложно скрывать под одеждой, впрочем, она и не пытается.

В личном "Инстаграм" Лиза Арзамасова поблагодарила супруга за поддержку. Артистка не ожидала, что Илья Авербух решится выйти к публике и "похулиганить". Спектакль знаменитость назвала особенным.

"Такого точно больше не будет. Мы сегодня были втроем на сцене!" – отметила звезда сериала "Папины дочки".

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали мужем и женой в декабре минувшего, 2020 года. Влюбленные долго скрывали роман. Отметим, разница в возрасте супругов составляет более 20-и лет.