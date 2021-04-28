"Опять беременна": забившая тревогу Нюша показала живот

Исполнительницу в последние месяцы не раз подозревали в беременности. То звезда облачалась в наряд свободного кроя, то поклонники замечали у нее округлившийся живот. Недавно и вовсе ее слова о пополнении в семье, сказанные со сцены на премии Glamour Eco Award, трактовали превратно.
Представительница певицы Нюши заявила, что знаменитость говорила о первой беременности. Теперь артистка сама отреагировала на сплетни. Сделала она это с иронией.
В своем инстаграм-аккаунте артистка опубликовала серию снимков из спортзала. На паре фото она предстала с выпяченным животом. Певица Нюша отметила, что прочитала в СМИ, что опять беременна. "Срочно в зал", – забила тревогу девушка.
Примечательно, что фолловеры обратили внимание не на фигуру звезды, а на другие детали. Некоторые раскритиковали внешний вид знаменитости. "А это съемки какого-то порнофильма? Почему форма для зала такая?", "Что с волосами?", – написали придирчивые поклонники.
Как писали "Дни.ру", певица Нюша вместе с супругом Игорем Сивовым воспитывают дочь Симбу. Исполнительница души не чает в малышке и нередко публикует совместные кадры с наследницей в своем микроблоге.
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