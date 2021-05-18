"Проституция развита": заявившей о насилии Прокловой нашли оправдание

Адвокат Екатерина Гордон высказалась по поводу откровений актрисы Елены Прокловой.

Юристка в личном блоге опубликовала размышления на тему харассмента в России. Она заявила, что поддерживает артистку. По словам правозащитницы, когда она слышит негатив в сторону людей, решившихся рассказать о домогательствах, то понимает, насколько это характеризует традиции, сложившиеся в нашем обществе.

Екатерина Гордон подчеркнула, что в шоу-бизнесе действительно принято идти к славе "через постель", и это пора искоренять. "Женщины неуважительно относятся к себе и друг к другу. Женщины радуются, когда начальник – пускай женатый, кривой-косой – делает им подобного рода предложение. Это традиция", – отметила адвокат.

По словам Гордон, когда человек отваживается рассказать о пережитом насилии, на него набрасываются со всех сторон потому, что каждый второй спокойно на это соглашался и соглашается. "Проституция развита в шоу-бизнесе", – призналась юристка.

Екатерина Гордон уверена, что Елена Проклова сделала благое дело, так как показала на своем примере молодым девочкам, как подобное может сломать жизнь. "Я искренне хочу, чтобы началась пора разоблачения "вайнштейнов" в России, чтобы перестала быть нормой продажа собственного тела во благо некой карьеры", – подчеркнула адвокат.

Юристка считает, что, возможно, своим поступком Елена Проклова спасла какую-нибудь начинающую актрису, которую сейчас где-нибудь "зажимают" в углу. Екатерина Гордон добавила, что все те, кто критикует актрису, делают это из-за того, что сами утопают в грязи.