"Сколько можно-то?": красующаяся на курорте Летучая взбесила россиян

Елена Летучая опубликовала несколько кадров из Марокко, куда отправилась на отдых.

Звезда выложила кадры, на которых запечатлена в купальнике с анималистичным принтом. Знаменитость позирует на фоне бассейна и пальм. По словам телеведущей, она прилетела на курорт утром и готовится немного позагорать, а затем планирует отправиться на местный рынок.

Однако подписчики Елены Летучей не оценили ее восторгов. В комментариях россияне уточнили, а от чего, собственно, звезда так часто отдыхает? Также подписчиков обеспокоила материальная сторона вопроса. Впрочем, большинство все же пожелали теледиве приятного отпуска.

"Сколько можно отдыхать-то? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На какие шиши одни путешествия", "Я чет не понимаю... как можно Так часто отдыхать? От чего стесняюсь спросить?", "Для кого границы закрыты одно непонятно. Пандемия. Не не слышали. Так должен отдыхать учитель и хирург областного госпиталя вот они реально устают", – написали в комментариях.

Напомним, ранее Елена Летучая рассказала о ситуации, которая чуть не заставила ее поседеть. По словам звезды, ее собака обожает детей, но не все это принимают. Однажды питомец резко бросился к женщине с ребенком, и телеведущая очень испугалась, как та отреагирует на вторжение в личное пространство. К счастью, прохожая узнала Летучую и приняла внимание собаки спокойно.