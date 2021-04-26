"Сочное тело": оголившаяся Летучая возбудила россиян

Телеведущая находится на Мальдивах в связи со съемками своей передачи. На снимке, который она опубликовала в "Инстаграм", звезда предстала с бокалом в сплошном купальнике "тигровой" расцветки.
Примечательно, что снимок 42-летняя Елена Летучая редактировать не стала, показав себя такой, какая есть. Незначительные недостатки поклонники восприняли с восторгом, отметив откровенность знаменитости. "Сочное тело", "Шикарная форма", "Тело классное", "Мечта", – высказались возбужденные фолловеры.
Отметим, что стройной фигуре звезды могут позавидовать даже молоденькие девушки. Елена Летучая выглядит прекрасно для своих лет и является признанной иконой стиля. Ее безупречный стиль копируют многие представительницы прекрасного пола.
Напомним, недавно теледива сообщила, что в период борьбы с COVID-19 чувствовала сильную усталость, которая не пропала полностью после выздоровления. Елена Летучая добавила, что еще до конца не пришла в себя, хотя прошло уже довольно много времени.
Ранее стало известно, что ведущая попала в конфликтную ситуацию. На Елену Летучую подала в суд актриса Ольга Спиркина за то, что, как она считает, звезда представила ее поступки в неприглядном виде.
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