Елене Летучей грозит штраф в миллион рублей

Знаменитая блондинка попала в конфликтную ситуацию. Елена Летучая может предстать перед судом.

Актриса Ольга Спиркина подала иск в московский суд на телеведущую Елену Летучую. Журналистка встала артистке поперек горла из-за того, что публично охарактеризовала ее поступки в неприглядном виде. Спиркина считает слова Летучей возмутительными и намерена устроить официальный разбор полетов. Ольга хочет взыскать с Елены один миллион рублей. По мнению женщины, именно эта сумма сможет компенсировать причиненный ей моральный вред.

Все началось с простой публикации — Елена Летучая объявила в своем видеоролике о том, что Ольга Спиркина вводит в заблуждение поступающих в школу "Останкино", неправомерно использует бренд образовательной организации, да и вообще действует непрофессионально. При этом актриса занимает руководящую должность в Школе телевидения "Останкино ТВ" и не согласна игнорировать ложные высказывания о себе.

Ольга Спиркина наняла адвоката Александра Мугина, который занимается ее делом в отношении Елены Летучей. Юрист планирует добиться доследственной проверки по вопросу клеветы, исходящей от телеведущей. Ольга Спиркина решительно настроена дать журналистке отпор, так как в последнее время на нее обрушилась масса оскорблений и критики. Слова Елены Летучей задели актрису до глубины души.