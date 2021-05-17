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Шоу-бизнес
Ангелина Вовк призналась в домогательствах известного режиссера

Ангелина Вовк призналась в домогательствах известного режиссера

Елена Проклова всколыхнула волну признаний именитых актеров в пережитых домогательствах коллег. Очередное откровение вывалила Ангелина Вовк.
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78-летняя телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что в юности пережила домогательства именитого режиссера. После произошедшего она не смогла нормально продолжать строить свою актерскую карьеру.

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Это было, когда ей было 22 года. Она поехала на кинопробы в Одессу. Там ей стал оказывать знаки внимания известный режиссер фильма. Сначала он пригласил ее на концерт, потом в гости к Петру Тодоровскому, потом в ресторан. Все могло закончиться плохо, вернее, так же, как у Елены Прокловой, но получилось иначе.

"Я была догадливой девушкой и понимала, что за этим следует. Я написала маме", – рассказала Вовк в эфире шоу "Звезды сошлись".

После звонка родительнице она немедленно поехала домой. Однако на роль ее тогда все равно утвердили.

Говоря о рассказе Елены Прокловой, легендарная ведущая программы "Спокойной ночи, малыши!" заявила, что о таких вещах в 15 лет стоит говорить своей маме, а не на всю страну, когда тебе уже под 70.

Напомним, ранее 67-летняя российская актриса Елена Проклова призналась в программе "Секрет на миллион" на НТВ, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны режиссера, когда ей было всего 12 лет. Потом это произошло, когда начинающей актрисе было 15 лет, причем в этом случае домогательства растянулись уже на несколько лет. Многие зрители решили, что человеком, о котором она говорила, мог быть Олег Табаков, с которым она тогда снималась. Из-за этих домыслов в Сети разразился настоящий скандал. Проклова поведала, что артист тогда был женат и был прославлен. Он привозил к ней с гастролей, увозил в лес и творил с ней страшные вещи.

Многие представители шоу-бизнеса осудили Елену Проклову, так как имени своего обидчика она не назвала, а только вывалила грязные интимные подробности происходящего много лет назад. Кто-то предположил, что актриса просто пытается заработать денег таким образом.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 17 мая 2021, 17:31 Источник: "Звезды сошлись" • Требует проверки
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