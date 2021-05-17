"Дама торгует своим телом": девственник Вассерман влез в секс-скандал с Прокловой

Анатолий Вассерман считает, что заявления о домогательствах продиктованы модой.

Стоит отметить, что публицист никогда в своей жизни не занимался сексом. Впрочем, это не мешает ему рассуждать на тему сексуального насилия. По мнению Анатолия Вассермана, сообщения о подобного рода случаях преувеличены.

Он уверен, что скандалы на почве насилия продиктованы модой. Журналист утверждает, что женщины просто используют мужчин для того, чтобы получить то, что им нужно. "Какая-то дама торгует своим телом. Не обязательно за деньги, а за другие ништяки", – отметил Анатолий Вассерман. По мнению публициста, это доказывает вину не того, кого обвиняют, а того, кто обвиняет.

Анатолий Вассерман коснулся и темы недавнего скандала в "Что? Где? Когда?". Михаила Скипского обвинили в домогательствах несколько участниц программы, причем игрок приставал к девушкам, когда тем еще не было 18 лет. Журналист не уверен, что знаток действительно мог активно кого-то домогаться. По мнению Вассермана, кто-то пошел на поводу у моды и принял одобрительные похлопывания по плечу за действия насильственного характера.

Стоит отметить, что последний громкий скандал, связанный с приставаниями, разразился после участия Елены Прокловой в шоу "Секрет на миллион". Актриса рассказала, что, когда ей было 12 лет, до нее домогался режиссер. Через четыре года артистка стала жертвой насилия со стороны известного актера, который был значительно старше нее.