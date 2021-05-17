"Ух": откровенное фото беременной Арзамасовой ошарашило россиян

Звезда сериала "Папины дочки" славится не только потрясающими актерскими навыками, но и утонченным, нежным стилем. Пользователи привыкли видеть ее в летящих платьях и костюмах пастельных тонов. Однако Елизавета Арзамасова продолжает удивлять.
В ее личном блоге появилась фотография в байкерском стиле. На кадре девушка облачена в кожаную куртку и крайне откровенный короткий топ, просвечивающий ее пышную грудь. Обтягивающая черная юбка с глубоким разрезом лишь подчеркивает дерзкий образ артистки. Стилисты остановили свой выбор на пышной укладке и большом количестве украшений.
Фото актрисы сразило наповал всех поклонников. Они отметили, как она похорошела во время беременности. Некоторых поразил тот факт, насколько скромной Елизавете Арзамасовой идут дерзкие костюмы.
"Лиза, прекрасно выглядите! Вам к лицу быть счастливой", "Такая настоящая! Прекрасная женщина, радуюсь за Вас", "Ух! Какой огонь", "Какая же красивая", "Очаровательная", "Очень круто! В нашем полку байкеров прибыло", "Как дерзко и секси", "Лиза, просто бомба! Как же идет", "Стильно и нежно", "Что за огнище, Лиза! Просто невозможная красота", – писали они.
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