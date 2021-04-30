"Будет крайне тяжело": беременной Арзамасовой и Авербуху предрекли сложности с ребенком

Абравитова считает, что у звездной пары на свет появится необычный малыш. Она попыталась предсказать его судьбу. Многие поклонники считают, что ребенку актрисы и хореографа достанутся богатые гены от талантливых родителей. Таролог с ними согласна.
По мнению ясновидящей, Елизавета Арзамасова и Илья Авербух очень гармоничная пара, несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте. Она заявила, что у отпрыска знаменитостей будет боевой, экспрессивный характер. Абравитова посоветовала знаменитостям направлять свое чадо либо в творчество, либо в спорт.
Поскольку энергии у ребенка будет много, управиться с малышом, по мнению таролога, "будет крайне тяжело семи нянюшкам". Абравитова полагает, что наследника Елизаветы Арзамасовой ожидает блестящая судьба, передает Пятый канал. Она заявила, что у наследника звезд будет масса талантов.
Напомним, ранее Елизавета Арзамасова сообщила о том, что беременна. Для мужа актрисы малыш от артистки станет вторым ребенком. У Ильи Авербуха есть 16-летний сын Мартин. Он родился в браке фигуриста с коллегой Ириной Лобачевой.
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