"Сумасшедшая слабость": измученная болезнью Летучая лишилась сна

Несколько месяцев назад популярная телеведущая переболела COVID-19. Почти месяц звезда сидела дома и чувствовала очень сильную слабость. Несмотря на то, что болезнь давно ушла, Елена Летучая до сих пор еще восстанавливается от коварного вируса.

Телеведущая призналась, что она ничем не отличается от обычных россиян, поэтому какое-то время назад ее иммунитет ослаб, и она подхватила вирус. В интервью изданию “7 Дней” Елена рассказала, что она очень долго ощущала постоянную усталость, которая мешала ей не только заниматься серьезным спортом, но и делать простейшую утреннюю зарядку. Даже после выздоровления телеведущей не хватало энергии, и посреди съемочного дня женщина могла просто упасть без сил.



“Села батарейка.”

Чтобы поправить здоровье, Елена отправилась в специализированную спа-клинику в Испании. Там она прошла целый курс различных процедур, который помог ей почувствовать себя значительно лучше, нормализовать сбившийся во время болезни сон и даже сбросить несколько лишних килограммов, набранных в результате гормонотерапии.

Уже в клинике пациентка начала без будильника вставать к завтраку, что было для ее сродни героизму. Чуть позже Елена Летучая даже вернулась к спорту: возобновила занятия йогой, теннисом, дыхательными практиками, занялась скандинавской ходьбой.

Несмотря на такой серьезный подход к лечению, полное восстановление здоровья еще не произошло. Телеведущая призналась, что она до сих пор еще приходит в норму. При этом звезда не относится к тем людям, которые проклинают 2020-ый год. В этот тяжелый период Елена Летучая провела много времени с семьей и впервые за долгое время ощутила некую свободу выбора.