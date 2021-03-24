"Сумасшедшая слабость": измученная болезнью Летучая лишилась сна

Телеведущая призналась, что она ничем не отличается от
обычных россиян, поэтому какое-то время назад ее иммунитет ослаб, и она
подхватила вирус. В интервью изданию “7 Дней” Елена рассказала, что она очень долго ощущала постоянную
усталость, которая мешала ей не только заниматься серьезным спортом, но и делать
простейшую утреннюю зарядку. Даже после выздоровления телеведущей не хватало
энергии, и посреди съемочного дня женщина могла просто упасть без сил.
“Села батарейка.”
Чтобы поправить здоровье, Елена отправилась в специализированную спа-клинику в Испании. Там она прошла целый курс различных процедур, который помог ей почувствовать себя значительно лучше, нормализовать сбившийся во время болезни сон и даже сбросить несколько лишних килограммов, набранных в результате гормонотерапии.
Уже в клинике пациентка начала без будильника вставать к завтраку, что было для ее сродни героизму. Чуть позже Елена Летучая даже вернулась к спорту: возобновила занятия йогой, теннисом, дыхательными практиками, занялась скандинавской ходьбой.
Несмотря на такой серьезный подход к лечению, полное восстановление здоровья еще не произошло. Телеведущая призналась, что она до сих пор еще приходит в норму. При этом звезда не относится к тем людям, которые проклинают 2020-ый год. В этот тяжелый период Елена Летучая провела много времени с семьей и впервые за долгое время ощутила некую свободу выбора.
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