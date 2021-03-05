Галкин оставил Пугачеву с детьми после пира у Зайцева

В среду, 3 марта, в кинотеатре "Пионер" состоялась премьера многосерийного фильма Вячеслава Шишкова "Угрюм-река". На мероприятие явились актеры, снявшиеся в этой киноленте: Софья Эрнст, Александр Горбатов, Александр Балуев, Роман Мадянов, Станислав Дужников и многие другие.
В кинотеатре также можно было заметить Максима Галкина. Его жена Алла Пугачева, которая тоже стала появляться на светских мероприятиях после пандемии, на премьере фильма не появилась. Видимо, юморист решил оставить супругу с детьми в особняке. В этот вечер артист позировал фотографам в компании генерального директора Первого канала Константина Эрнста и других гостей.
Стоит отметить, что в объективы фотокамер попал и знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин, который продолжает бороться с онкологией. Несмотря на недуг, модельер выглядел превосходно. Правда, одет он был весьма скромно.
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Напомним, на днях Максим Галкин и Алла Пугачева посетили торжество по случаю 83-летия Вячеслава Зайцева. Супруги сделали несколько фотографий во время вечеринки. Тогда примадонна российской эстрады поразила народ внешним видом. Однако не все оценили образ артистки, которая старается выглядеть молодо.
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