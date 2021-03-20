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Шоу-бизнес
"На ее тело без слез не взглянешь": Волочкова больно врезала Собчак

"На ее тело без слез не взглянешь": Волочкова больно врезала Собчак

Анастасия Волочкова в пух и прах раскритиковала свою давнюю "заклятую подружку". Танцовщица считает внешность телеведущей жалкой.

Продолжение: "Средство манипуляции": экс-супруг Волочковой удерживает звездную наследницу
прочитано 4047 раз

Не секрет, что две звездные блондинки давно друг друга недолюбливают. Ксения Собчак нелестно высказывалась о внешности балерины и заявляла, что та злоупотребляет спиртным. В свою очередь Анастасия Волочкова не упустила шанса врезать своей оппонентке.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Звезда рассказала, что они однажды вместе парились в бане. Фигура журналистки вызвала у Анастасии Волочковой презрение и жалость.

"На ее тело без слез не взглянешь", – заявила знаменитость. Она уверена, что женскими прелестями Ксении Собчак невозможно восхищаться. Примечательно, что ранее теледива заподозрила, что Анастасия Волочкова увеличила грудь.

Танцовщица ответила и на обвинения Ксении Собчак в любви к алкоголю. Блондинка отметила, что может позволить себе бокал-другой вина для расслабления и согрева. В целом она удивлена такому вниманию к себе в этом отношении, ведь, по словам балерины, в нашей стране половина населения и вовсе "бухает".

Напомним, недавно Анастасия Волочкова рассталась с избранником и уже успела завести новый роман. Личность своего ухажера она держит в секрете. Мужчина везде значится как "любимый". Многие подозревают, что танцовщица водит публику за нос и вовсе ни с кем не встречается. Звезда же не обращает внимания на скептиков.

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Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 20 марта 2021, 10:39 Источник: Ютуб-шоу "Дай сказать" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость658325
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Да! З а т р а <цензура> а л а своим шпагатом! С у к а страшная!
Гость658325
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Ты, тварь, своим шпагатом <цензура> уже всех! Никчемная, никому не нужная гадость! Дрчь на мужиков променяла, позорница! За дочку тебя Бог так накажет, тебе мало не покажется!
Гость658325
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Вот же жалкая шалашовка! Ободранная мочалка! Да тебя, кобыла нагайская, вместе с лошадью Собчачкой на весы подвесить - ни одна не перетянет! Ты дойки свои коровьи накачала и думаешь, что улучшила внешний вид? Хаха три раза! На твои ноги без слёз не посмотришь! <цензура> мерзкая!
Гость667234
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А на ваше лицо без жалости не взглянеш.
Гость667227
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Сам себя не похвалишь, ходишь, как оплеванный. Волочкова, остановись, не позорься. В 40++ уже не смешно
Госсть
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Ну, милочка, сказано сильно. И про Ксюшу, и про народ. Половина народа у нас не бухает. А то вы - надстройка, как бы вообще жили, если бы народ не варил сталь и не выращивал хлеб, мясо молоко и яйцо. У Собчак нынешней, после рождения ребенка, фигура объективно гораздо стройнее и подтянутей, чем у шпагатцицы - раскладушки.
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