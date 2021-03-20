"На ее тело без слез не взглянешь": Волочкова больно врезала Собчак

Анастасия Волочкова в пух и прах раскритиковала свою давнюю "заклятую подружку". Танцовщица считает внешность телеведущей жалкой.

Не секрет, что две звездные блондинки давно друг друга недолюбливают. Ксения Собчак нелестно высказывалась о внешности балерины и заявляла, что та злоупотребляет спиртным. В свою очередь Анастасия Волочкова не упустила шанса врезать своей оппонентке.

Звезда рассказала, что они однажды вместе парились в бане. Фигура журналистки вызвала у Анастасии Волочковой презрение и жалость.

"На ее тело без слез не взглянешь", – заявила знаменитость. Она уверена, что женскими прелестями Ксении Собчак невозможно восхищаться. Примечательно, что ранее теледива заподозрила, что Анастасия Волочкова увеличила грудь.

Танцовщица ответила и на обвинения Ксении Собчак в любви к алкоголю. Блондинка отметила, что может позволить себе бокал-другой вина для расслабления и согрева. В целом она удивлена такому вниманию к себе в этом отношении, ведь, по словам балерины, в нашей стране половина населения и вовсе "бухает".

Напомним, недавно Анастасия Волочкова рассталась с избранником и уже успела завести новый роман. Личность своего ухажера она держит в секрете. Мужчина везде значится как "любимый". Многие подозревают, что танцовщица водит публику за нос и вовсе ни с кем не встречается. Звезда же не обращает внимания на скептиков.