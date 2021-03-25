Женатый Дробыш откровенно о романе со скандалисткой Самбурской: Не скрою

Виктор Дробыш стал новым гостем шоу "Алена, блин!". Он подробно рассказал о скандале с Настасьей Самбурской и раскрыл подробности их взаимоотношений.

По словам гостя программы, он считает девушку действительно талантливой, поэтому и согласился с ней работать несколько лет назад. Музыкант отметил, что артистка пришла к нему с просьбой сделать из нее певицу, однако у нее не было идей по поводу своего амплуа.

Сначала они попробовали сделать из нее хип-хоп-исполнительницу, но не "выстрелило". Тогда Виктор Дробыш предложил Настасье Самбурской образ дамы из шансона. Концепция оказалась удачной, и уже через год певица получила несколько престижных премий в этой области. Однако, по словам продюсера, в какой-то момент звезда поняла, что ее не устраивает известность в таком ключе.

Именно это и стало поводом для иска, который она подала к Виктору Дробышу в надежде расторгнуть контракт. Правда, ничего не вышло, суд Самбурская проиграла, да еще и устроила скандал вокруг ситуации. Впрочем, продюсер не жалеет о работе с артисткой, так как действительно был ей увлечен, причем их связывали не только рабочие отношения, но и дружеские.

Виктор Дробыш признался, что действительно помог Настасье Самбурской с покупкой квартиры и машины. "Если я увлекаюсь людьми, с которыми работаю, я пытаюсь сделать все, что в моих силах. Когда она захотела квартиру в районе здесь рядом, я взял хозяев, нашел, приходил, танцевал перед ники краковяк и выбил для нее хорошую скидку", – сказал гость программы "Алена, блин!".

Ведущая шоу отметила, что "занырнул" Виктор Дробыш солидно, поэтому нечего удивляться, что теперь ему приписывают роман с подопечной. Однако продюсер эти слухи опроверг.

"Не в моем вкусе. Симпатичная девушка, не скрою, но не в моем вкусе. Я в Таньку влюблен (жена Дробыша. – Прим. ред.)", – подчеркнул музыкант.

Он добавил, что супруга нормально относится к тому, что рядом с ним постоянно есть молодые певицы и артистки. Продюсер отметил, что старается не давать поводов для ревности.