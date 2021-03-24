"Чуть не поседела": Летучая рассказала о тяжелом потрясении

Любимую собаку телеведущей зовут Акита. Хозяйка души не чает в своей питомице, но однажды животное заставило звезду не на шутку испугаться. Елена Летучая вспомнила, как собака подлетела к маленькой девочке.

Акита очень любит детей и не проявляет к ним агрессии, но не все готовы это понять. В тот раз во время прогулки собака подбежала к женщине с маленьким ребенком, надеясь поиграть. Летучая испугалась, не зная, как женщина отреагирует на животное.

“Если честно, я в тот момент чуть не поседела.”



К счастью, все закончилось хорошо: женщина оказалась понимающей, к тому же она уже видела Летучую с собакой и знала, что ее игривая питомица не кусается.

В беседе с изданием “7 Дней” телеведущая вспомнила, как Акита появилась в ее семье. Женщина к тому времени уже давно мечтала о собаке. Как-то раз на Розе Хутор ей предложили загадать желание, и она подумала о лабрадоре кремового цвета. Буквально через пять минут ей привели такую собаку. Животное оказалось питомцем одной местной девочки. Телеведущая погуляла с собакой, после чего муж Елены понял, что без собственного питомца им уже не обойтись.

Вскоре после этого случая в семье телеведущей появилась любимица по кличке Акита. Звезда признается, что собака очень на нее похожа своей неуклюжестью. Елена много времени проводит со своей активной питомицей и уже не представляет себя без Акиты. Накануне Нового года супруги улетели отдыхать на Мальдивы, а собаку пришлось оставить дома. В их отсутствие за животным присматривала домработница. Во всех остальных случаях Елена Летучая старается сама подолгу гулять со своей питомицей, ведь Акита – именно ее собака.