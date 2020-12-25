В 42 выглядит на 20: Летучая раскрыла секрет молодости

В свои годы Елена Летучая может похвастаться точеной фигурой. Телеведущая уверена, что питание в этом играет огромную роль.

Звезда призналась, что всегда была сторонницей правильного питания. В ее рационе очень много овощей, зелени и фруктов, особенно сезонных. При этом Елена Летучая вовсе не вегетарианка, но мяса практически не ест.

Она старается прислушиваться к своему организму. Если очень хочется мясного – позволяет себе кусочек стейка или куриной грудки. Почти каждый день в рационе теледивы овощные супы.



Если говорить о распределении калорий, то большую часть знаменитость позволяет себе до полудня, а после 18—19 не ест вовсе. Единственное исключение – стакан свежевыжатого сока. Ведущая убеждена, что ночью организм должен отдыхать, а не переваривать пищу. А всем, кто любит перекусить вечером, но хочет оставаться в форме, она советует зашить рот.

Еще одно правило Елены Летучей – не есть под телевизор. А вот разговаривать во время трапезы она любит. Из алкоголя звезда употребляет только различные качественные виноградные вина.

В рационе телеведущей нет сахара, мало соли и исключено все жирное. К стоп-списку ведущей относятся пакетированные соки, газированные напитки и фастфуд. Елена Летучая – редкая гостья в ресторанах. Еду она готовит, в основном, сама. К правильному питанию с детства ее приучила мама. Елена Летучая призналась, что ей приятно выглядеть в своем возрасте так, как многие не выглядят в 20.