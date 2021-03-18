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Шоу-бизнес
"Платье мести" для Тимати: Анастасия Решетова в дерзком мини взбудоражила россиян

"Платье мести" для Тимати: Анастасия Решетова в дерзком мини взбудоражила россиян

Модель, получившая широкую известность в союзе с Тимати, после расставания с музыкантом опять вспомнила, что такое длина мини. Анастасия опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте снимок, на котором она позирует в очень коротком платье.
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Провокационный наряд продемонстрировал великолепную фигуру модели: тонкую талию, высокую грудь, длинные и стройные ноги. Фолловеры осыпали модель комплиментами и уже прозвали наряд “платьем мести” для бывшего избранника.

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Рэпер и модель состояли в романтических отношениях около шести лет. Осенью 2019 года у пары родился сын Ратмир. Но уже спустя год стало известно, что Тимати и Анастасия расстались. Вскоре после этого рэпер отправился искать себе новую любовь на популярное телешоу “Холостяк”. Многие подписчики Решетовой посчитали этот поступок музыканта настоящим оскорблением для женщины, которая долгое время была его возлюбленной и стала матерью его ребенка.

“Тимати, конечно, опозорил и вас, и себя. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). Пойти на шоу, трогать других девушек (наверняка не хайп, ведь это недопустимо в хороших отношениях). Но суть в том, что сделал это тааак быстро. Не успели расстаться и уже в поисках другой.”

Шоу “Холостяк” с участием Тимати было отснято еще прошлой осенью, но на телеканале ТНТ сезон стартовал только этой весной. В Интернете уже появились слухи, что в финале проекта главный холостяк не выберет никого из участниц, потому что он вернулся к Решетовой. Впрочем, сама модель эти слухи опровергла.

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Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
18 марта 2021, 15:20 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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