"Платье мести" для Тимати: Анастасия Решетова в дерзком мини взбудоражила россиян

Модель, получившая широкую известность в союзе с Тимати, после расставания с музыкантом опять вспомнила, что такое длина мини. Анастасия опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте снимок, на котором она позирует в очень коротком платье.

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