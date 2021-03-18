"Платье мести" для Тимати: Анастасия Решетова в дерзком мини взбудоражила россиян

Провокационный наряд продемонстрировал великолепную фигуру модели: тонкую талию, высокую грудь, длинные и стройные ноги. Фолловеры осыпали модель комплиментами и уже прозвали наряд “платьем мести” для бывшего избранника.
Рэпер и модель состояли в романтических отношениях около шести лет. Осенью 2019 года у пары родился сын Ратмир. Но уже спустя год стало известно, что Тимати и Анастасия расстались. Вскоре после этого рэпер отправился искать себе новую любовь на популярное телешоу “Холостяк”. Многие подписчики Решетовой посчитали этот поступок музыканта настоящим оскорблением для женщины, которая долгое время была его возлюбленной и стала матерью его ребенка.
“Тимати, конечно, опозорил и вас, и себя. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). Пойти на шоу, трогать других девушек (наверняка не хайп, ведь это недопустимо в хороших отношениях). Но суть в том, что сделал это тааак быстро. Не успели расстаться и уже в поисках другой.”
Шоу “Холостяк” с участием Тимати было отснято еще прошлой осенью, но на телеканале ТНТ сезон стартовал только этой весной. В Интернете уже появились слухи, что в финале проекта главный холостяк не выберет никого из участниц, потому что он вернулся к Решетовой. Впрочем, сама модель эти слухи опровергла.
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