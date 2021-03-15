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"Выгляжу ужасно": Разжиревшая Малиновская взревела после операции

"Выгляжу ужасно": Разжиревшая Малиновская взревела после операции

Звезда Маша Малиновская прокомментировала свою внешность. Знаменитость не может смириться с поразительным набором веса.
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В последнее время телеведущая Маша Малиновская вызывает у россиян недоумение. Светская львица очень сильно изменилась, из-за чего стала вызывать у поклонников массу вопросов. 40-летняя звезда лишилась стройности из-за набранного веса, а ее губы будто бы перестали смыкаться. Журналисты выяснили, что случилось с внешностью Маши Малиновской и что она сама думает об этом.

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Маша Малиновская

Маша Малиновская телеведущая

"Действительно, выгляжу ужасно", — решила Маша Малиновская, когда поняла, что за нее начали беспокоиться. По словам звезды, корень ее проблем в тучности и лишних килограммах. За стройность женщина борется различными способами. Знаменитость начала придерживаться диеты, не позволяет себе вредные блюда с высокой калорийностью и молочные продукты. Телеведущая планирует сбросить около десяти килограммов.

Недавно Маша Малиновская пережила ряд пластических операций — удалила гель из губ, сосуды на лице, а также уменьшила размер груди. Сейчас звезда снова собирается лечь под нож хирурга. "На данный момент у меня одна грудь больше другой", — разочарованно призналась женщина. Знаменитость отчаянно гонится за молодостью: регулярно ходит к косметологу, прибегая к уколам ботокса и гиалуроновой кислоты. Маша Малиновская уверяет — в будущем она будет выглядеть куда лучше и привлекательнее.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 10:40 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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