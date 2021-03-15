"Выгляжу ужасно": Разжиревшая Малиновская взревела после операции

В последнее время телеведущая Маша Малиновская вызывает у россиян недоумение. Светская львица очень сильно изменилась, из-за чего стала вызывать у поклонников массу вопросов. 40-летняя звезда лишилась стройности из-за набранного веса, а ее губы будто бы перестали смыкаться. Журналисты выяснили, что случилось с внешностью Маши Малиновской и что она сама думает об этом.
"Действительно, выгляжу ужасно", — решила Маша Малиновская, когда поняла, что за нее начали беспокоиться. По словам звезды, корень ее проблем в тучности и лишних килограммах. За стройность женщина борется различными способами. Знаменитость начала придерживаться диеты, не позволяет себе вредные блюда с высокой калорийностью и молочные продукты. Телеведущая планирует сбросить около десяти килограммов.
Недавно Маша Малиновская пережила ряд пластических операций — удалила гель из губ, сосуды на лице, а также уменьшила размер груди. Сейчас звезда снова собирается лечь под нож хирурга. "На данный момент у меня одна грудь больше другой", — разочарованно призналась женщина. Знаменитость отчаянно гонится за молодостью: регулярно ходит к косметологу, прибегая к уколам ботокса и гиалуроновой кислоты. Маша Малиновская уверяет — в будущем она будет выглядеть куда лучше и привлекательнее.
Популярные темы форума
Лечебные пиявки.
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Как быть?
Что посоветуете?
Русские ваши по сходили с.ума
Прекратить насилие над женщинами
Озабоченые
Тип характера.
Пандемию победят бомжи
На курорты со справкой