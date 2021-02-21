Культурное достояние: рэперу Моргенштерну установили памятник за полмиллиона

23-летний музыкант из Уфы стал легендой современности. Молодой человек не только получил рекордный гонорар за свои выступления, но и удостоился прижизненного памятника. Теперь голова рэпера Моргенштерна красуется в здании культурной столицы.

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