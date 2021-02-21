Культурное достояние: рэперу Моргенштерну установили памятник за полмиллиона

Автором бронзовой скульптуры стал начинающий блогер Илья Плавник. Для того, чтобы создать памятник он потратил около полмиллиона рублей из собственного кармана. Теперь ярый фанат мечтает создать музей, посвященный скандальному рэперу.
Стоит отметить, что любой желающий может попасть на Кирочную улицу и увидеть бюст музыканта вживую. К слову, у скульптора грандиозные планы. Он намерен выступить с заманчивым предложением перед властями Башкирии. Илья уверен, что местные управленцы и сами решат воздвигнуть музей в честь рэпера Моргенштерна.
"Министерство культуры республики Башкортостан эффективно работает над развитием современного искусства в регионе. Я открыт для любых предложений, но пока что все финансируется из моего кармана", – признался Плавник.
Выяснилось, что между скульптором и звездой уже состоялся долгий разговор. Однако парень не стал раскрывать подробности беседы. Напомним, что в 2020 году глава Общественной палаты Башкирии снял клип в поддержку рэпера Моргенштерна. Ростислав Мурзагулов заверил, что молодой человек имеет право общаться с представителями власти и выступать на их собраниях.
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