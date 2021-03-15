Окровавленная Собчак появилась на публике без руки

В "Инстаграме" дивы появилось страшное фото. Крупный мужчина со шпагой, Собчак без руки, море крови и лежащая на полу кисть...Однако всю комичность ситуации выдает смеющееся лицо телеведущей. Одетая в ярко-красный костюм и трендовый леопардовый жакет, она смотрит в камеру и не может сдержать улыбку.
Выяснилось, что "трагедия" разыграна ради очередной работы Ксении Собчак. Теперь на очереди документальный фильм. "Когда снимаешь документальный фильм, все должно быть документально", – иронично подчеркнула журналистка.
"Халтура", "Сильно лицо довольное", "Так маникюр дешевле будет выходить", "Ручная работа", "Только Ксения Анатольевна может улыбаться, когда ей отрубают руку", "Тарантино бы оценил пиджак", "То, что будет с оппозиционерами", "Ну, вот, вино пролили", "Хейтеры ждут голову", – искренне посмеялись многие подписчики.
Некоторые восприняли шутку Ксении достаточно негативно. Они не поняли, для чего нужен был этот снимок с площадки. "Нужно было голову", "Что за идиотизм?", "Фу, Ксения", "Что за ужас", "Плохая актриса – это Вы", "Неумно", "Мерзость", "Язык себе отруби", "Отвратительно", "Уже не знаете, куда себя засунуть", "Вы так рады, что Вам руку отрубили", "Какой бред, куда мы катимся", – возмущались комментаторы.
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