Собчак раскрыла секрет нестареющего Галкина

Народная артистка, действительно, во время творческого пути "потеряла" несколько десятков лет. Алла Борисовна все еще свежа, как юная девочка. Вот и звездный муж решил не отставать от молодящейся артистки.
Публика отмечает, что Максим Галкин вовсе не выглядит на 44 года. Это лишь подтвердилось на молодежной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. Представители шоу-бизнеса собрались в одном из столичных ресторанов, чтобы поздравить блогера с юбилеем и в очередной раз покрасоваться перед друг другом.
В качестве фотоотчета Галкин презентовал целый альбом с фотографиями, на котором запечатлены главные гости торжества. В центре кадра звездная парочка: Алла, которой уже не дашь и 50-ти лет, и Максим, сравнявшийся с 19-летним мальчишкой.
Ксения Собчак не смогла тихо пройти мимо скандального снимка и прокомментировала пятничную вакханалию. По словам телеведущей, Галкин перестал стареть, чему можно только позавидовать.
"Тебе тут 17, Макс. Вот что значит с молодежью тусить. Жду такого же эффекта, но нет", – подытожила светская львица.
Поклонники сразу же отреагировали на слова Собчак и добавили, что Галкин – это человек, который с годами становится только лучше.
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