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14 марта
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Собчак раскрыла секрет нестареющего Галкина

Собчак раскрыла секрет нестареющего Галкина

Многочисленная аудитория уже свыклась с тем фактом, что Алла Пугачева с каждым годом только молодеет. Но похоже, что эликсир молодости начал гулять из рук в руки и попал к супругу Примадонны. Сейчас внешность Максима Галкина вызывает массу вопросов.
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Народная артистка, действительно, во время творческого пути "потеряла" несколько десятков лет. Алла Борисовна все еще свежа, как юная девочка. Вот и звездный муж решил не отставать от молодящейся артистки.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Публика отмечает, что Максим Галкин вовсе не выглядит на 44 года. Это лишь подтвердилось на молодежной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. Представители шоу-бизнеса собрались в одном из столичных ресторанов, чтобы поздравить блогера с юбилеем и в очередной раз покрасоваться перед друг другом.

В качестве фотоотчета Галкин презентовал целый альбом с фотографиями, на котором запечатлены главные гости торжества. В центре кадра звездная парочка: Алла, которой уже не дашь и 50-ти лет, и Максим, сравнявшийся с 19-летним мальчишкой.

Ксения Собчак не смогла тихо пройти мимо скандального снимка и прокомментировала пятничную вакханалию. По словам телеведущей, Галкин перестал стареть, чему можно только позавидовать.

"Тебе тут 17, Макс. Вот что значит с молодежью тусить. Жду такого же эффекта, но нет", – подытожила светская львица.

Поклонники сразу же отреагировали на слова Собчак и добавили, что Галкин – это человек, который с годами становится только лучше.

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Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 марта 2021, 18:31 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

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