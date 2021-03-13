С граблями на голове: внешний вид Ксении Собчак вызвал оторопь

Похоже, что Ксения Собчак подружилась со всеми известной блогершей Анастасией Ивлеевой, раз была приглашена на звездный день рождения. Кумир молодежи устроила костюмированную вечеринку в стиле кибер-барокко в одном из столичных ресторанов.

Там были все: Филипп Киркоров, Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Николай Басков и, конечно же, Ксения Собчак. Скандальная телеведущая не могла пропустить мероприятие года.

Стоит отметить, что звезды российского шоу-бизнеса весьма ответственно подошли к выбору нарядов на юбилей Ивлеевой – как отметила сама виновница торжества, "круче, ярче, моднее, мощнее, великолепнее вечеринки она еще не видела". Вот и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак решила не отступать от заявленного дресс-кода и придумала запоминающийся образ для вечера.

На голове у светской львицы буквально раскинулись блестящие украшение, напоминающее кокошник. Или грабли, как отметили пользователи социальных сетей. Многие подписчики успели оценить креативный подход Ксении. Однако нашлись и те, кто "осудил" странный головной убор звезды.

"Да уж, что за грабли на башке? Как будто в огород собрались, а не на день рождения. Там вообще все странные были, но вы особенно", – высказались комментаторы.

Многим представителя шоу-бизнеса были выдвинуты претензии. Например, кому-то не понравился внешний вид Примадонны. Для выхода в свет артистка выбрала довольно откровенный наряд черного цвета: полупрозрачную тунику и мини-шортики. Кому-то запали в душу солнцезащитные очки Баскова, которые он так и не снял даже в темном помещении.