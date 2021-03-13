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Шоу-бизнес
71-летняя Пугачева в откровенном наряде зажгла на вечеринке полуголой Ивлеевой

71-летняя Пугачева в откровенном наряде зажгла на вечеринке полуголой Ивлеевой

Накануне Анастасия Ивлеева отпраздновала 30-летие. В честь дня рождения артистка закатила грандиозную вечеринку, гостями которой стали и популярные тиктокеры вроде Дани Милохина, и такие акулы шоу-бизнеса, как Аллу Пугачева и Филипп Киркоров.
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Тематическая вечеринка состоялась в модном столичном ресторане на Арбате. Гости действительно потрудились над созданием костюмов в стилистике "кибер бохо". Регина Тодоренко нацепила рога, стилист Александр Рогов предстал на каблуках и в стразах, а Ксения Собчак будто и вовсе сошла с иконы, надев на себя позолоченную корону в форме нимба.

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Засветились на дне рождения Насти Ивлеевой Николай Басков, Клава Кока, Александр Гудков. Появился даже Филипп Киркоров, правда, ненадолго – по слухам, он покинул бал незадолго до прихода Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным. Поговаривают, бывшие супруги крупно поссорились и теперь на дух друг друга не переносят.

Появление Примадонны произвело фурор. Для выхода в свет артистка выбрала довольно откровенный наряд черного цвета. 71-летняя певица надела полупрозрачную тунику и мини-шортики, показав стройные ноги. Максим Галкин блистал рядом с супругой в необычном бархатном фраке.

Сама Настя Ивлеева предстала в вызывающем наряде. Девушка выбрала для праздника корсет, оголяющий плечи и грудь, вместо юбки – полупрозрачная легкая ткань. Также ради шоу блогер сделала необычный маникюр со множеством деталей. "А я простушка", – сыронизировала Примадонна, показав свой скромный френч имениннице.

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 марта 2021, 11:11 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

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