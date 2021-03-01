Прусикин из Little Big раздавлен внезапной смертью близкого

Артистка выступала в группе с 2013 по 2016 год, а затем предпочла сольное плавание. Фронтмен Little Big на своей странице в "Инстаграм" почтил память близкой знакомой.
По его словам, из жизни ушел светлый, хороший человек. Как отметил Илья Прусикин, в Ане Кастельянос было больше жизненной энергии, чем во всех участниках группы. "Для меня она всегда жива! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – заявил музыкант.
Поклонники в комментариях поддержали солиста Little Big – никто не может поверить в смерть девушки. При этом некоторые напомнили Илье, якобы именно он выгнал Аню из коллектива. Впрочем, согласно официальным данным, артистка сама покинула команду, так как у нее расходились взгляды на будущее группы.
"Только на днях с ней программу по "Пятнице" смотрела. Очень жаль", "Анна один из знаковых символов little big. Творчество и эпатаж! короткий, но яркий путь", "Тяжело принимать то что в какой то момент люди которых ты знал уходят из жизни, а ты остаёшься... Мои соболезнования", "Ты ж ее выгнал с Олимпией", "Ты прав, энергии было хоть отбавляй. Здоровья всем и терпения", – написали в комментариях.
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