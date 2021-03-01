"Заметил, как похож? Моя копия": в Финляндии нашелся тайный внук Ланового

Рублев долгое время дружил с младшим сыном Василия Ланового и Ирины Купченко Сергеем, который погиб в 2013 году. По словам актера, они познакомились в 2002-м на Международном финансовом конгрессе, и он даже не сразу узнал, что молодой человек принадлежит к известной актерской династии.
Как отметил приятель, Сергей Лановой производил приятное впечатление, держался довольно скромно. Как оказалось, у молодого человека была бурная личная жизнь. Как-то раз сын актера признался знакомому, что у него есть внебрачная дочь Аня. Девочка появилась на свет в результате короткого романа с некой Жанной из Архангельска. Женщина долго скрывала, что родила от Сергея, и он был сильно опечален этим фактом.
Однако, как оказалось, Анна – не единственный ребенок младшего сына Василия Ланового. По словам Сергея Рублева, в одну из встреч мужчина познакомил его с девушкой Ирой и мальчиком лет шести, которого звали Марк. На следующий день Лановой-младший заявил, что мальчишка – его наследник. "Заметил, как похож? Моя копия!" – радовался тогда мужчина.
Как отметил Сергей Рублев, друг хотел дать ребенку свое отчество и фамилию, но не мог, так как был женат. К сожалению, отношения с тот самой Ириной не сложились. По словам приятеля, девушка оказалась из гордой семьи, связанной с еврейской диаспорой. Вскоре они эмигрировали в Финляндию, где живут до сих пор. "Марку уже лет 20", – добавил Рублев.
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