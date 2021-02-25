Связался с незнакомкой из "секты": страшные подробности о последних днях жизни Ланового

Василий Лановой заболел коронавирусом в начале января, но не обращался за помощью. Вскоре с поражением легких 5% его госпитализировали. Емк потребовалась операция и подключение к ИВЛ. 28 января актеру стало хуже, он умер на 88-году жизни. Народного артиста СССР похоронили на Новодевичье кладбище. На днях стали известны шокирующие подробности о его последних днях жизни.





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