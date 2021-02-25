Связался с незнакомкой из "секты": страшные подробности о последних днях жизни Ланового

В последнее время Василий Лановой был жертвой настойчивого использования. Некая незнакомка вышла на него несколько лет назад. Она объявила себя продюсером и предложила свои услуги. Сначала актер не соглашался, но в итоге женщина настояла на своем, и Лановой ей уступил. Возможно, это общение негативно сказывалось на его состоянии, считает российский режиссер Вячеслав Моцардо.
По словам кинематографиста, еще шесть лет назад Василий Лановой говорил, что его включили в некую "Армию и культуру". Но это якобы не имеет никакой связи с официальной военно-культурной российской организацией. Однажды актер начал подозревать, что его дурачат, рассказал Моцардо в интервью "КП".
Режиссер упрашивал Василия Ланового отказаться от этой авантюрной идеи, намекая на мошенничество. Он помог ему написать обращение с просьбой исключить его из этой так "секты", но актер не сделал этого по каким-то причинам.
Между тем настойчивая незнакомка провозгласила себя директором Василия Ланового. Она абстрагировала актера от его окружения и зарабатывала на его концертах даже во время эпидемии коронавируса.
Так как Василий Лановой был до мозга костей интеллигентным и порядочным человеком, отказаться от обещания публике выйти на сцену он не мог. В итоге гастроли стали для него последними.
"На сцену выходил без маски. А после концерта его просили делать общие фотографии, подписывать афиши. Его эксплуатировали, выжимали до последней капли", – рассказал Моцардо.
За две недели до кончины великого артиста режиссер говорил с ним по телефону. Он кашлял уже тогда, и сам не отрицал, что болеет. Кинематографист считает, что его сгубило именно это злосчастное сотрудничество.
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