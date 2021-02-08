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"Вы замужем!": Россияне осудили показавшую грудь Нюшу

Нюша. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Этой зимой многие звезды отечественной эстрады поехали отдыхать на Мальдивы. Не стала исключением и певица Нюша.
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Она отправилась в райское место вместе с мужем Игорем Сивовым, дочкой Симбой и младшим пасынком. Звезда активно делится различными фотографиями, среди которых нередко встречаются и достаточно откровенные снимки в роскошных бикини.

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Накануне исполнительница выложила селфи и пожаловалась на последствия загара. "Впервые обнаружила, что у меня тааак много веснушек. А вы как считаете: Веснушки секси/вери секси)))?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – спросила она. Для фото звезда выбрала купальник с лифом-бандо, который достаточно откровенно подчеркнул ее аппетитные формы.

Поклонники пришли в восторг от снимков и тут же осыпали исполнительницу комплиментами. "Вери вери секси", "Ню, как всегда очень красивая", "Суперская", "Вам все к лицу", "Природная красота, солнечные лучики поцеловали", "Что за огонь", "Горячая Мальдивская дива", "Конечно ,каждую бы пересчитал на тебе", – писали они.

Однако нашлись и те, кто посчитали кадры слишком интимными. "Нюша, Вы замужем!", "А муж не против таких фоток?", "А как же муж???" – осудили они певицу. Однако, судя по "историям", супруг артистки не только не против того, что звезда демонстрирует всем фигуру, но и сам с радостью фотографирует ее на пляже.

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Автор: 8 февраля 2021, 10:01 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену

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