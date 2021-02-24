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"Вторая Бузова": от кривляний поющей Ивлеевой пошла кровь из ушей

"Вторая Бузова": от кривляний поющей Ивлеевой пошла кровь из ушей

Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая шоу "Орел и Решка" на телеканале "Пятница" Анастасия Ивлеева рассказала о своем похудении подписчикам. От радости она пустилась в пляс.
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Жена рэпера Элджея, блогер Анастасия Ивлеева никогда не отличалась пышными формами. При этом она внимательно следит за свои весом. На днях ведущая рассказала, что ей удалось еще больше сбросить вес.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

В разделе "Сторис" своего "Инстаграм" Анастасия Ивлеева опубликовала свежее видео, на кадрах которого встала на весы. Увидев заветную цифру 60, она поняла, что похудела на полтора килограмма, пишет ФАН. От такой новости Ивлеева пустилась в пляс и немного покривлялась перед камерой в своей манере.

Стоит отметить, что при росте Анастасии Ивлеевой в 174 сантиметра такой вес говорит о хрупком телосложении и даже тощем. Это не удивительно, ведь 29-летняя ведущая ведет очень активный образ жизни.

Накануне Ивлеева поздравила всех мужчин с Днем защитников Отечества. Она станцевала зажигательный танец вместе со своей подругой и коллегой Анастасией Коваль. Вместе они спели поздравительную композицию. Не все подписчики оценили такое творчество. Кто-то отреагировал с юмором.

"Твоя подруга опять бухая поет!"; "Самые искренние поздравления"; "Вторая Бузова"; "Кровь из ушей", – написали искушенные фанаты.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Анастасия Ивлеева спустила 23 миллиона рублей на любимую игрушку.

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Автор: 24 февраля 2021, 14:56 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
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