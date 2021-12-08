Козловский показал старшего брата: Совсем не похожи

Данила Козловский поделился с поклонниками редким снимком с братом Егором.

Звезда редко говорит о родственниках. Известно, что будущий актер воспитывался в многодетной семье. У него есть младший брат Иван и старший Егор. Как правило, Данила Козловский рассказывает о матери – Надежде Николаевне. Женщина в одиночку растила сыновей после развода с супругом.

С Егором артист довольно близок. На свежем кадре, размещенном в инстаграм-аккаунте знаменитости, Данила Козловский снят с ним в обнимку. Сразу бросается в глаза то, что братья совершенно не похожи внешне.

Артист поведал о развитии социально-образовательного проекта, который Егор запустил еще пять лет назад. Данила Козловский в свое время помог родственнику с инвестициями и продвигал его дело. Сейчас он похвалился, что детище брата успешно растет и скоро будет новое приложение, которое поможет детям с особенностями развития.

Напомним, Данила Козловский помогал младшему брату Ивану. Мужчина рано обзавелся семьей, поэтому не успел получить высшего образование и работал на стройке. Егор тоже рассказывал, что все дорогие вещи получил от актера.

Как писали "Дни.ру", больше года назад публика заподозрила роман между Оксаной Акиньшиной и Данилой Козловским. Звезды никак не комментировали слухи о любовных отношениях, но осенью этого года вместе пришли на свадьбу режиссера Романа Прыгунова. Они дали понять, что являются влюбленными.

