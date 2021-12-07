"У меня уже детская давно есть": наплевавшая на страшный диагноз Макеева готовится к родам

Поклонники несколько месяцев назад заподозрили Анастасию Макееву в беременности. Недавно ее видели с округлившимся животом.
С новым мужем Романом Мальковым, у которого уже есть четверо детей, Анастасия Макеева скупает недвижимость в Турции. Судя по всему, пара готовится к пополнению.
Певице 39 лет, самое время для первенца. Вот только организм, как выяснилось, уже не тот, и все не так просто. Проблема в диагнозе звезды. Врачи выявили у Анастасии Макеевой низкий овариальный резерв, сообщает Пятый канал.
Она уже четыре раза делала ЭКО, но все было тщетно. Звезда даже прибегала к помощи квантового психолога. Со специалистом она делает медитации и духовные практики. Макеева верит, что с помощью этого можно даже избавиться от тяжелейшей болезни и забеременеть.
"У меня детская уже давно есть, осталось только родить. Все равно, девочка, мальчик, лишь бы здоровенький от любимого мужа", – рассказывала Анастасия Макеева.
Напомним, Анастасия Макеева трижды была замужем, но так и не родила детей. На новую беременность ее уже даже благословила бывшая жена Романа Малькова. Однако она добавила, что отца детей все-таки надо выбирать внимательнее.