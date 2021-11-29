Когда Макеева получит первые алименты на сына своего нового мужа

Бывшая супруга нового мужа певицы Анастасии Макеевой Светлана Малькова рассказала, что не будет уклоняться от уплаты алиментов на ее сына, который живет с отцом и мачехой. Многодетная мать будет тратить деньги поровну на все детей.
Напомним, после скандального развода 16-летний сын Романа Малькова переехал в Москву жить с отцом и его новой супругой Анастасией Макеевой.
37-летняя художница Светлана Малькова осталась одна в Словении воспитывать троих детей, на которых, к слову, бывший муж не захотел сразу платить алименты. Из-за этого бывшие супруги судятся до сих пор, хотя развод был еще весной.
В своем "Инстаграм" Светлана Малькова написала, что потратила на суды много денег и сил, которые она могла бы потратить на образование детей.
"После разовой выплаты снова тишина. Наверное, не хватает на оплату ипотеки в Турции. Но и каждый месяц бегать к приставам я не готова, и это понимает та сторона. Мировое соглашение изначально "отец года" отказался подписывать, а ведь это сократило бы время, расходы, но и его понять можно, человек лишен своего мнения", – написала бывшая жена мужа Анастасии Макеевой.
Светлана добавила, что ее бывший муж не может отвечать ни за свои слова, ни за свои действия, так как всем в его жизни теперь распоряжается совсем другой человек. А значит, и алименты на пасынка скоро получит не его отец, а Макеева.