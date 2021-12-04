Борисова сразу после откачки жира ломанулась на телевидение: Боялась, что подведу

Дана Борисова сделала липосакцию.

Ведущая недавно советовалась со своими подписчиками в "Инстаграме" относительно пластической операции. Всем известно, что у Даны это не первая пластика, она этого и не скрывает. Борисова выложила видео, в котором рассказала о намерении откачать жир и попросила у поклонников "благословения". Реакция была неоднозначная, многие посчитали, что операции только уродуют ведущую, а избавиться от лишних сантиметров можно в спортзале.

В итоге свой план Дана все же выполнила, ей сделали липосакцию ног, спины и живота. Однако задерживаться в больнице Борисова не стала. Она буквально ломанулась на съемки на НТВ прямо из больничной палаты. "Боялась, что подведу", – призналась ведущая. Сейчас Дана рассказывает подписчикам о том, что с ней происходит и собирается показать результат хирургии. Поклонники с нетерпением ждут полной картины, чтобы оценить, нужна ли была звезде операция.

Ранее Дана Борисова нелестно отозвалась о Шуре. Она показала видео со съемок, где артист вел себя неподобающе из-за алкоголя. Борисова отметила, что раньше тоже была такой, а теперь не переносит пьянство на съемочной площадке. Однако подтверждений тому, что Шура был пьян нет, певец утверждает, что ведет здоровый образ жизни и заботится о своем состоянии.