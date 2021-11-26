"Это уже болезнь": Изуродованная пластикой Борисова взмолилась о поддержке

Дана Борисова рассказала подписчикам о своих планах.

Ведущая выложила видео, в котором откровенно поделилась своими переживаниями. Оказывается, Дана некоторое время откладывала деньги на конкретную цель – сделать пластическую операцию. Артистка не раз уже прибегала к услугам хирургов, но каждый раз реакция на такие вмешательства неоднозначные. Некоторые поклонники уверены, что Борисова попросту уродует себя пластикой.

На этот раз ведущая честно призналась, что хотела бы одобрения такого решения от своих поклонников. Она буквально взмолилась о поддержке, написав об этом в описании к видео. Подписчики были готовы одобрить решение Даны сделать себе липосакцию, но мнения разделились.

"Божественно красивая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодец, я бы тоже сделала если бы была возможность", "Это уже болезнь... Не пробовали жить без всяких вмешательств в свой организм? Зачем это все нужно? ", "Не стоит свеч, лучше в спортзал пойдите", "Я против всех хирургических вмешательств, осень много побочек и рисков", Зачем? Вы такая красивая в своем нынешнем теле! Спортзал и все лишнее уйдет. Удачи во всем!", "Даночка, от всего сердца удачи! Рисковая Вы", "Молодец, Даночка, это круто", – написали комментаторы.