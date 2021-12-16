"Задран собакой насмерть": в семье Ваенги произошла трагедия

Певица рассказала, что ее любимого кота Лаврика насмерть задрал пес. По словам артистки, питомец был добрым и ласковым. Он, не подозревая опасности, отправился "знакомиться" с собакой.
Убитая горем Елена Ваенга заявила, что отныне никогда не желает слышать о том, что животные лучше людей. "Многие животные злые, агрессивные, мерзкие", – цитирует звезду "7Дней".
Шоком стала смерть четвероногого друга и для сына певицы Вани. Мальчик очень любил Лаврика.
Напомним, ребенок исполнительницы появился на свет 9 лет назад. Сначала знаменитость не комментировала отношения с отцом сына. Но вскоре стало известно о романе певицы с музыкантом Романом Садырбаевым, который и является отцом Ивана.
В 2016 году Елена Ваенга с коллегой сыграли свадьбу. Через некоторое время вокалистка призналась, что торжество они устроили специально ради своей 90-летней бабушки, которая была очень рада за звездную внучку.
Как писали "Дни.ру", ранее Елена Ваенга поделилась в своем микроблоге фотографией единственного сына. Она показала, как мальчик занимается музыкой вместе с бабушкой. Поклонники пришли в восторг.