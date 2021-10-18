Появился уникальный кадр единственного сына Ваенги

44-летняя Елена Ваенга воспитывает девятилетнего сына Ивана.

Популярная певица не очень часто делится с поклонниками кадрами из семейного архива, поэтому каждое личное фото певицы и членов ее семьи вызывает повышенное внимание публики. Накануне Елена Ваенга показала в своем инстаграм-аккаунте единственного сына, который занимается музыкой вместе с бабушкой.

Певица опубликовала кадр, который как будто бы был сделан тайком. Матери удалось запечатлеть сына во время изучения сольфеджио. Выражение лица звездного наследника при этом оказалось очень забавным.

Подписчики Ваенги стали активно обсуждать уникальный кадр. Многим показалось, что Иван очень похож на свою звездную мать. К тому же, всем стало очевидно, что сольфеджио не слишком увлекает ученика.

Фолловеры написали:

"Ага, мысли только о сольфеджио" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), "Кажется он что-то замышляет...)", "Какой хитрюн... Мамина копия!!", "Сольфеджио похоже изучает Бабушка)))", "Держите мальчишку семеро!)))) Урок сольфеджио закончится, а "чертики в глазах" – это та еще харизма".

Напомним, Елена Ваенга родила сына от своего возлюбленного Романа Садырбаева. Уже после этого мужчина стал официальным супругом артистки.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что россияне молятся за сраженную страшной болезнью Елену Ваенгу.