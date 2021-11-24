"Брошенная содержанка": отец Макеевой втоптал в грязь экс-жену строителя Малькова

За Анастасию Макееву в семейном конфликте вступился отец.

История разборок артистки и бывшей жены ее супруга Романа Малькова тянется с того момента, как мужчина ушел из семьи. Строитель из Словении познакомился с Макеевой на мероприятии, после чего у них начался роман. Мальков бросил жену Светлану и четверых детей ради российской артистки.

Естественно, оставленная супруга не отступила. Светлана и Анастасия находятся в конфликте до сир пор, между ними были суды и перепалки в соцсетях. Также иски женщина подавала и в адрес бывшего мужа.

Внезапно в игру вступил отец Анастасии Макеевой, который буквально втоптал в грязь Малькову, закидав всяческими оскорблениями. Светлана выбрала самые обидные и даже разместила их у себя в "сторис".

Ранее Светалана обвинила Макееву в манипуляциях и попытках отобрать детей. В итоге она пригрозила бывшему супругу, что с детьми он сможет общаться только в суде. Все эти разбирательства плохо отразились на здоровье артистки. Она даже попала в больницу с потере голоса и нервным срывом.

Недавно Анастасия и Роман приобрели недвижимость в Турции под сдачу. На этой почве Макеева решила запустить обучение по зарабатыванию денег для простого народа. Реакция на это в Сети была довольно неоднозначной.