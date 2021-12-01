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Шоу-бизнес
"Поставили диагноз": Дочь Толкалиной измучила страшная патология

"Поставили диагноз": Дочь Толкалиной измучила страшная патология

Мария Кончаловская нездорова. Любовь Толкалина не уберегла любимую наследницу.
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Дочь Любови Толкалиной от Егора Кончаловского давно управляет жизнью самостоятельно. Она вышла замуж, создала семью и зарабатывает деньги своим трудом. Мария рано повзрослела, лишившись родительского контроля и бдительной опеки. Однако в судьбе 20-летней девушки далеко не все гладко. Здоровье дало слабину и вмешались врачи. Ситуация серьезная.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Мария Михалкова-Кончаловская рассказала подписчикам в "ТикТок" о страшной патологии, которая обнаружилась у нее 4 года назад, и показала свои мрачные рисунки. "Мне поставили диагноз в 16 лет — тревожное расстройство личности", — поведала наследница Любови Толкалиной.

Эксперты объясняют, что это невротическое состояние характеризуется постоянным беспокойством, старахом, когда человек неоправданно боится критики и слишком чувствительно реагирует на любой негатив в свой адрес. Странно, что Любовь Толкалина допустила развитие такого расстройства у юной дочери.

Напомним, недавно Мария Михалкова-Кончаловская сообщила поклонникам в "Инстаграм" о зародившейся депрессии. Психолог Михаил Хорс высказал свою точку зрения на этот счет и дал настоятельные рекомендации. Специалист полагает, что наследнице Любови Толкалиной требуется лечение, если она действительно больна.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 13:50 Источник: TikTok ✓ Надежный источник
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