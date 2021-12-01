"Поставили диагноз": Дочь Толкалиной измучила страшная патология

Дочь Любови Толкалиной от Егора Кончаловского давно управляет жизнью самостоятельно. Она вышла замуж, создала семью и зарабатывает деньги своим трудом. Мария рано повзрослела, лишившись родительского контроля и бдительной опеки. Однако в судьбе 20-летней девушки далеко не все гладко. Здоровье дало слабину и вмешались врачи. Ситуация серьезная.
Мария Михалкова-Кончаловская рассказала подписчикам в "ТикТок" о страшной патологии, которая обнаружилась у нее 4 года назад, и показала свои мрачные рисунки. "Мне поставили диагноз в 16 лет — тревожное расстройство личности", — поведала наследница Любови Толкалиной.
Эксперты объясняют, что это невротическое состояние характеризуется постоянным беспокойством, старахом, когда человек неоправданно боится критики и слишком чувствительно реагирует на любой негатив в свой адрес. Странно, что Любовь Толкалина допустила развитие такого расстройства
у юной дочери.
Напомним, недавно Мария Михалкова-Кончаловская сообщила поклонникам в "Инстаграм" о зародившейся депрессии. Психолог Михаил Хорс высказал свою точку зрения на этот счет и дал настоятельные рекомендации. Специалист полагает, что наследнице Любови Толкалиной требуется лечение, если она действительно больна.