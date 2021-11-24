Лишившаяся волос дочь Толкалиной произвела фурор: Я пропала

Мария Михалкова-Кончаловская активно ведет свой личный блог. Поклонники настолько привыкли, что дочь Любови Толкалиной каждый день проживает с ними, что всерьез начали волноваться.

Все дело в том, что Мария внезапно перестала выходить на связь. Подписчики не слышали ничего от девушки несколько дней и даже начали переживать. Известно, что Михалкова-Кончаловская старается совмещать множество сфер, а потому ее график достаточно загружен. Звездная наследница не только развивает свой блог, но и учится в университете. Также она хочет стать популярной моделью, а потому работает и в этом направлении.

Некоторые пользователи подумали, что дочь Любови Толкалиной просто решила уделить время своей семье. Ведь, помимо всего прочего, она живет со своим супругом, который активно работает и не так много времени проводит дома. К счастью, долго себя ждать Мария не заставила и уже накануне опубликовала новый пост.

"Я пропала", – призналась она и отметила, что больше не покинет подписчиков. Девушка опубликовала веселое видео, на котором она позирует в массивных серьгах в виде мухоморов. Мария Михалкова-Кончаловская сообщила, что активно боролась со своими внезапными желаниями, но под ночь все-таки решила отрезать челку.

Дочь Любови Толкалиной посмеялась, что боролась с собой до последнего, но, если бы она не лишилась волос, то точно бы отправилась в путешествие. Появление Марии произвело фурор. Поклонники указали, что она выглядит естественно и красиво.

