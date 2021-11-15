"Будет малыш!": Макеева навязала мужу-алиментщику лишний рот

Актриса Анастасия Макеева сообщила радостную весть о крошечном наследнике.

Из-за брака со строителем Анастасия Макеева нарвалась на скандальные разборки, массовую травлю и финансовые неурядицы. После свадьбы с Романом Мальковым артистке стали массово сочувствовать, ведь она связала свою жизнь с мужчиной, который бросил своих детей и отказался выплачивать на них алименты. Экс-супруга мужчины добилась выплат по закону, поэтому от своих отцовских обязанностей убежать ему не удалось.

Тем временем 39-летняя Анастасия Макеева не забросила свое желание стать матерью. Ранее она многократно пыталась познать счастье материнства, но болезнь не позволяла ей родить. Судя по словам звезды, она и Роман Мальков активно заняты хлопотами о ребенке, который не за горами.





"Скоро у вас будет малыш!", — написали в личном блоге артистке. "Мы знаем", — удивила заявлением Анастасия Макеева. Очевидно, с появлением крохи Роману Малькову придется решать финансовые вопросы еще более расчетливо. Жена навязала ему лишний рот, а, как известно, мужчина не отличается щедростью в отношении отпрысков.



Напомним, Анастасия Макеева приобрела имущество в Турции. Знаменитость решила зарабатывать с помощью недвижимости. Она намерена сдавать роскошные апартаменты в аренду, чтобы иметь дополнительный доход.