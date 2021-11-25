Прикрывшая округлости Акиньшина вышла в свет: Козловский станет папой?

После возвращения Оксана Акиньшина, кажется, стала еще более популярной. Однако теперь у публики появился к ней еще один вопрос.

После переезда из Швейцарии и расставания с супругом знаменитость, наконец, стала активно появляться на публике. Именно в тот момент представители прессы обратили пристальное внимание на актрису, а затем осознали: кажется, у нее роман с Данилой Козловским. Ходят слухи, что именно она – та сама дама сердца, ради которой любимец женщин оставил Ольгу Зуеву.

В последнем интервью артист подтвердил информацию о разладе с возлюбленной, но о причинах говорить не стал. При этом, по словам Данилы, вина лежит именно на его плечах. Сейчас он старается проводить время с ребенком, но и о новой избраннице не забывает. В Сети можно увидеть много совместных фото пары.

Несмотря на то, что Оксана Акиньшина прямо не говорит ни о чем, в ее личном блоге иногда появляется Данила Козловский в самых неожиданных амплуа. Накануне она посетила публичное мероприятие в гордом одиночестве. Поклонники обратили внимание на костюм знаменитости.

Вместо привычных обтягивающих костюмов, она решила прикрыть все округлости ярко-синим пальто. В Сети тут же принялись обсуждать образ. Многие предположили, что звезда просто якобы пытается скрыть свое новое положение. "Козловский скоро станет папой?", "Неужели беременная?" – ахнула публика. Сама Оксана пока комментировать ситуацию не хочет.

