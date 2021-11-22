Переломанный Козловский появился на публике: Опирался на больную ногу

В октябре актер сильно травмировал ногу. Это произошло вскоре после мероприятия, на которое он явился с коллегой – Оксаной Акиньшиной. Многие россияне приписывают паре роман, но сами артисты не подтверждали эти слухи.
На некоторое время Даниле Козловскому пришлось отменить свои спектакли, но теперь, судя по всему, звезде стало лучше. Актер с загипсованной ногой вышел на сцену. Кадрами из Театра Российской Армии поделилась в своем микроблоге Екатерина Гусева.
Данила Козловский поучаствовал в постановке "Поколение Маугли". Несмотря на сломанную ногу, он активно двигался и опирался на нее. По словам Екатерины Гусевой, это было героическим поступком со стороны коллеги.
Примечательно, что Данила Козловский пока не рассказал, как получил травму ноги. Из-за этой недосказанности в Сети стали рождаться разные домыслы. Некоторые предположили, что артист неудачно развлекся со своей якобы возлюбленной – Акиньшиной.
Напомним, полтора года назад Данила Козловский впервые стал отцом. Дочь ему родила бывшая жена и режиссер Ольга Зуева. Девочку назвали необычно – Ода Валентина. Вместе с матерью она живет в Нью-Йорке, где и родилась.